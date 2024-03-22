Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання F-16 і дансько-українську конференцію оборонних індустрій

Також ішлося про співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій.

Візит делегації Данії до України на чолі з міністром оборони Троельсом Люндом Поульсеном

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який прибув до України з візитом.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Зеленський і Поульсен обговорили підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох держав і спільного виробництва озброєнь.

Також ішлося про співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.