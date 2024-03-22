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Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання F-16 і дансько-українську конференцію оборонних індустрій

Також ішлося про співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій.

Зеленський і міністр оборони Данії обговорили постачання F-16 і дансько-українську конференцію оборонних індустрій
Візит делегації Данії до України на чолі з міністром оборони Троельсом Люндом Поульсеном
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який прибув до України з візитом.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Зеленський і Поульсен обговорили підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох держав і спільного виробництва озброєнь.

Також ішлося про співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

  • Цього місяця Міністерство оборони Данії анонсувало шістнадцятий великий пакет військової допомоги Україні, вартість приблизно 2,3 млрд данських крон (330 мільйонів доларів), до якого увійдуть, зокрема, артилерійські самохідні установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та відповідні боєприпаси.
  • На засіданні у форматі "Рамштайн" 19 березня Данія озвучила з Нідерландами і США ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16.
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