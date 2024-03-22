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Ексчиновника Херсонської ОДА Юрія Попутька звинувачують у розтраті понад 850 тисяч гривень бюджетних коштів

Нині Попутько є депутатом Херсонської міськради від "Слуги народу".

Ексчиновника Херсонської ОДА Юрія Попутька звинувачують у розтраті понад 850 тисяч гривень бюджетних коштів
Юрій Попутько
Фото: Facebook/Юрій Попутько

Слідчі поліції Херсонщини викрили експосадовця обласної державної адміністрації у розтраті понад 850 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Місцеве видання "Мост" пише, що йдеться про нині депутата Херсонської міської ради від “Слуги народу” Юрія Попутька. На сайті мерії зазначено, що депутат - член постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та охорони навколишнього середовища.

Начальник відділу слідчого управління поліції Херсонщини Олег Мальчевський розповів, що навесні 2018 року зловмисник ініціював проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки проектів землеустрою. Переможцем у конкурсі обрали приватне підприємство з Херсона. У першій декаді липня 2018 року ексначальник департаменту уклав із керівником підприємства договори про розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж 11 рекреаційних територій, які розташовані у різних місцях Херсонської області. 

Виконавець надав проєкти у визначений договорами термін. Колишній начальник департаменту прийняв документацію, затвердив своїм підписом акти здачі-прийняття робіт та перерахував на банківський рахунок приватного підприємства обумовлені договорами кошти.

Але ці проєкти, як встановили правоохоронці, не могли бути реалізованими. Кожен з них був розроблений без проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації. Таким чином із рахунку департаменту приватному підприємству незаконно заплатили майже 872 тисячі гривень.

Попутьку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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