ГУР: у Мелітополі внаслідок вибухів знищено близько 20 окупантів та їхню техніку

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли про результати спецоперації 22 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя.
Як йдеться у повідомленні ГУР, на території міста відбулось два вибухи.
"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot". Точні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, що в січні Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами.