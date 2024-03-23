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ГУР: у Мелітополі внаслідок вибухів знищено близько 20 окупантів та їхню техніку

Точні втрати ворога уточнюються.

ГУР: у Мелітополі внаслідок вибухів знищено близько 20 окупантів та їхню техніку
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли про результати спецоперації 22 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Як йдеться у повідомленні ГУР, на території міста відбулось два вибухи.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot". Точні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що в січні Сили опору підірвали у Мелітополі автомобіль з окупантами.

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