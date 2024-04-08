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У Харкові затримали інженерів, які допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома"

За співпрацю з окупантами вони одержували з Росії винагороду у криптовалюті.

У Харкові затримали інженерів, які допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома"
Фото: СБУ

У Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом".

Про це повідомила Служба безпеки.

На замовлення корпорації з Росії вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також представники "Росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там вони мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ.

Оссновним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома". 

До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики. Вони виконували замовлення рашистів навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога.

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

Під час обшуків вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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