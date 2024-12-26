Японські авіалінії зазнали хакерської атаки

Проблеми з кібербезпекою можуть вплинути на усі польоти компанії.

Японські національні авіалінії повідомили про здійснення проти їхніх внутрішніх та зовнішніх цифрових систем масованої хакерської атаки.

Як пише Reuters, кібернапад може вплинути на внутрішні та міжнародні рейси компанії. Наразі точної інформації про перенесення чи скасування польотів немає, спеціалісти перевізника намагаються відновити безперебійну роботу ключових сервісів.

Japan Airlines є однією з найбільших авіакомпаній Азії, яка забезпечує сполучення Японії з 92 аеропортами у 35 країнах світу та займається вантажними перевезеннями у понад 200 містах. Авіапарк перевізника складає понад 160 літаків.