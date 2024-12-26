В африканському Мозамбіку на тлі протестів проти результатів виборів втекли понад 1500 в’язнів

33 особи загинули і 15 отримали поранення у сутичках з охоронцями.

Понад 1500 ув'язнених втекли з в'язниці в Мозамбіку, скориставшись політичними заворушеннями в африканській країни, викликаними спірними результатами виборів, повідомляє BBC з посиланням на поліцію.

33 особи загинули і 15 отримали поранення у сутичках з охоронцями. З того часу було спіймано ще близько 150 втікачів.

У понеділок у Мозамбіку спалахнули протести у відповідь на підтвердження Вищим судом країни того, що керівна партія “Фрелімо”, яка перебуває при владі з 1975 року, перемогла на президентських виборах у жовтні.

Правоохоронці повідомили, що групи антиурядових протестувальників наблизилися до в'язниці в столиці Мапуту вчора.Офіційні результати показали, що кандидат від “Фрелімо” на пост президента Даніель Чапо переміг.

Нові протести спалахнули, коли Конституційний суд підтвердив перемогу Чапо, водночас зменшивши його перевагу.

Початкові результати у жовтні показали, що політик набрав 71% голосів, а його головний суперник Венансіо Мондлане – 20%. Тепер суд ухвалив, що він набрав 65% проти 24% у Мондлані.

Репортер ВВС повідомив, що Мапуту було порожнім напередодні Різдва: майже всі підприємства були закриті, а люди залишалися вдома, щоб не потрапити в найстрашніші безлади в місті з моменту приходу “Фрелімо” до влади.

У всій країні грабували та підпалювали офіси політичної сили, поліцейські дільниці, банки і фабрики. Мондлане, який втік із Мозамбіку, закликав своїх прихильників “вийти на демонстрації проти cфальшованих виборів”. У соціальних мережах на написав, що може відбутися “нове народне повстання”, якщо результати голосування не скасують.

За три місяці протестів після виборів загинуло близько 150 людей.