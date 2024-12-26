Сирія заявила про вбивство 14 працівників нового МВС “залишками режиму Асада”

Зіткнення відбулися в кількох містах, зокрема у прибережному місті Тартус, Хомс і навіть у столиці Дамаску.

Новий міністр внутрішніх справ Сирії Мохаммед Абдель Рахман каже, що “залишки режиму Асада” вбили 14 осіб з персоналу міністерства, повідомляють Euronews.

Зіткнення відбулися в кількох містах, зокрема у прибережному місті Тартус, Хомс і навіть у столиці Дамаску. Це найбільш жорстокі та масові заворушення в країні з моменту усунення автократичного президента Башара Асада два тижні тому.

Рахман пообіцяв розправитися з “кожним, хто посміє підірвати” безпеку країни, поставити під загрозу життя її громадян або зупинити процеси миру та стабілізації її майбутнього.

За даними державних ЗМІ, у середу в місті Хомс відбулися демонстрації, які очолили члени алавітських і шиїтських мусульманських громад.

Протести алавітів, очевидно, були частково викликані онлайн-відео, на якому показано підпал алавітської святині. Тимчасова влада наполягала, що відео було старим і не нещодавнім інцидентом.

Деякі протестувальники закликали звільнити солдатів колишньої сирійської армії, які зараз ув'язнені Хаят Тахрір аш-Шам (HTS). Сирійська обсерваторія – військовий монітор, що базується у Великій Британії, повідомляє, що щонайменше один протестувальник був убитий і п’ятеро були поранені в Хомсі, оскільки сили HTS намагалися придушити заворушення.HTS також запровадила комендантську годину з 6 вечора до 8 ранку за місцевим часом у відповідь на протести.Державні ЗМІ повідомляють, що комендантська година запроваджена лише на одну ніч, але може бути продовжена, якщо насильство не припиниться.

Більше невеликих демонстрацій також відбулися в інших районах, зокрема Тартусі, де живе більшість сирійської алавітської меншини, але вони не були такими жорстокими.

Конфесійне насильство спалахнуло на місцях після повалення Асада, але навіть близько не до того рівня, якого побоювалися після майже 14 років громадянської війни, яка забрала життя близько півмільйона людей. Війна розколола Сирію, зробивши мільйони людей біженців, стільки ж стали вимушеними переселенцями всередині країни.