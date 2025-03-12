У Пакистані звільнили частину заручників з потяга, який атакували повстанці

Бойовики, які ведуть війну за незалежність проти Пакистану, влаштували вибухи на залізничній колії у віддаленому районі Белуджистан, а потім обстріляли потяг і змусили його зупинитися.

У Пакистані врятували понад сто пасажирів потяга після того, як їх захопили в заручники озброєні повстанці у Белуджистані ‒ в неспокійному регіоні країні.

Про це пише DW з посиланням на сили безпеки.

У вівторок на потяг Jafar Express напали повстанці-белуджі, коли він проїжджав через гірську місцевість. Близько 155 з понад 450 заручників були звільнені. Правоохоронці повідомили, що триває операція з порятунку решти.

Заручники, яких звільнили з поїзда, розповіли, що йшли годинами, щоб дістатися до безпечного місця. Вони також сказали, що були змушені залишити у потязі родичів.

Детальніше про напад на поїзд Jafar Express

Бойовики, які ведуть війну за незалежність проти Пакистану, влаштували вибухи на залізничній колії у віддаленому районі Белуджистану, а потім обстріляли потяг і змусили його зупинитися. При цьому повстанці взяли в заручники понад 450 осіб.

Jafar Express прямував із Кветти, столиці провінції Белуджистан, до Пешавару на півночі країни, це 30-годинна подорож. Армія визволення Белуджа (BLA) взяла на себе відповідальність за напад, який стався у безлюдній місцевості в районі Болан/Качі.

Влада ще не уточнила, скільки пасажирів взяли у заручники, але повстанці заявили, що утримують 214 осіб і погрожували почати їх страчувати.

Агентство DPA з посиланням на джерела в службах безпеки повідомило, що проводиться повномасштабна військова операція, під час якої було вбито 27 терористів.

У рамках операції задіяли вертольоти та спецназ. Також повідомлялося, що бойовики змусили заручників сидіти поруч із людьми в жилетах смертника, використовуючи їх як живі щити.