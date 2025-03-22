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Міненерго: українські енергетики відновили живлення для 18 тисяч споживачів

Споживачів закликають використовувати електроенергію раціонально.

Міненерго: українські енергетики відновили живлення для 18 тисяч споживачів
Фото: /mykyivregion.com.ua

Упродовж минулої доби українські енергетики відновили живлення для понад 18 тисяч споживачів. 

Про це повідомляє Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 18 098 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються", — кажуть у відомстві.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

  • Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових €33,4 мільйона, в результаті загальний внесок країни до Фонду зріс до €40,1 млн. 
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