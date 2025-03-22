Росіяни обстріляли три райони Донеччини

За добу російська армія обстріляла три райони Донеччини, унаслідок обстрілів є численні пошкодження.

Про це інформує очільник Донецької ОВА.

У Мирнограді Покровського району поранено 2 людини, пошкоджено 4 будівлі. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.

У Краматорському районі, у місті Лиман поранено 2 людини, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газогін, гараж і авто.

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 18 приватних будинків, двоповерхівку, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін.

У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранено, пошкоджено 36 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 нежитлові приміщення, 5 ліній електропередач, 2 газогони, 3 гаражі і 3 автівки; у Новодмитрівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і 2 гаражі.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 184 людини, у тому числі 7 дітей.