Бійці військово-морських сил ЗСУ знищили 2 ворожі "Шахеди"

У ніч на 22 березня воїни Військово-морських сил ЗСУ збили два ударні безпілотники, які атакували південь України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Вчора ввечері під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ударних БпЛА типу "SHAHED-136".

Фото: ВМС ЗСУ

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", — ідеться у повідомленні.