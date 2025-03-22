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Бійці військово-морських сил ЗСУ знищили 2 ворожі "Шахеди"

Росіяни атакували південні області України.

Бійці військово-морських сил ЗСУ знищили 2 ворожі "Шахеди"
Уламки шахеда на території Румунії
Фото: ТГ Кличка

У ніч на 22 березня воїни Військово-морських сил ЗСУ збили два ударні безпілотники, які атакували південь України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Вчора ввечері під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ударних БпЛА типу "SHAHED-136".

Фото: ВМС ЗСУ

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", — ідеться у повідомленні.

  • У ніч на 22 березня Росія атакувала українські міста 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 100 "шахедів", 63 - локаційно втрачені.
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