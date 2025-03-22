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На Київщині через падіння уламків "шахедів" виникли пожежі

Пошкодження зафіксовані у Вишгородському, Бучанському і Броварському районах.

На Київщині через падіння уламків "шахедів" виникли пожежі

На Київщині унаслідок падіння уламків збитих російських дронів зафіксували пошкодження у трьох районах області.

Про це Київська ОВА.

"Ворог не припиняє нічні атаки БПЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — ідеться у повідомленні.

Люди не постраждали, влучань в об’єкти критичної і житлової інфраструктури не допущено, підкреслили в обладміністрації.

У Вишгородському районі через падіння уламків дронів сталося загоряння трав'яного настилу й лісу. Пожежі оперативно ліквідували.

Падіння уламків зафіксували на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському і Бучанському районах.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків російської атаки, підкреслили в Київській ОВА.

  • У ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52-ма ударними безпілотниками. Працювали Сили ППО, знищено 36 "шахедів".
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