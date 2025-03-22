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Унаслідок російського терору на Сумщині загинули двоє цивільних, четверо — поранені

Росіяни атакували три громади Сумщини, зафіксовано численні пошкодження.

Унаслідок російського терору на Сумщині загинули двоє цивільних, четверо — поранені
Фото: поліція Сумської області

На Сумщні унаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, ще четверо зазнали поранень. Поліція розслідує наслідки ударів РФ.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Унаслідок російських атак загинули двоє цивільних людей у Краснопільській громаді, ще двоє отримали поранення. Окрім того, знищені 26 приватних житлових будинків та 30 пошкоджено. 

Зруйновані багатоквартирний житловий будинок, магазин, будинок культури, пошкоджено три господарчі споруди.

Вранці армія РФ повторно вдарила КАБами, на території громади знищені ще шість домоволодінь.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів отримали поранення дві цивільних особи, пошкоджена автівка та приватний будинок.

Великих руйнувань зазнала і Нижньосироватська громада, там пошкоджено 35 приватних будинків, три господарчих будівлі, 12 автомобілів та два трактори.

В інших населених пунктах пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, заклад освіти, автозаправна станція та ще два житлових будинки.

За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

  • Вночі та вранці 22 березня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумьскої області 32 рази, унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення.
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