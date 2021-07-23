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На складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень

Наркотики привезли з Ірану.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Національна поліція знайшла на складі в Києві 368 кг героїну, вартість якого оцінюється в мільярд гривень.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Сьогодні [23 липня] спільними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів - громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України", - написала Венедіктова в фейсбуці.

Слідство вважає, що це угрупування збувало наркотики на території України і контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу.

Під час чергової поставки наркотиків з Ірану поліція встановила стеження за вантажним автомобілем з наркотиками і затримала вантаж, коли він прибув на один зі складів Києва. В причепі автомобіля знаходилися муляжі пустотілої цегли, в яких знайшли 1159 брикетів з героїном.

Турків затримали недалеко від складу. При них у валізах знайшли п'ять брикетів з 1550 грамами героїну.

"Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень", - розказала Венедіктова.

Операція проводилась у співпраці з правоохоронцями Вірменії, Грузії та США.

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Нагадаємо, на початку року у Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень, а у червні Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в її історії партію героїну на 235 кг.

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