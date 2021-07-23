У справі “діамантових прокурорів” допитали першого свідка

Олександр Кириленко у 2015 році працював юристом на підприємствах “Чистий ґрунт” та “Гідроекоресурс”.

В Оболонському суді Києва 20 липня допитали першого свідка, Олександра Кириленка, у так званій справі діамантових прокурорів. Він у 2015 році працював юристом на підприємствах “Чистий ґрунт” та “Гідроекоресурс”.

За словами Кириленка, фірми, де він був юристом, працювали в селі Погреби Київської області, очищали меліоративні канали. Під час роботи були задіяні земснаряд та екскаватори.

Також Олександр Кириленко розповів, що він супроводжував юридичні питання та контактував із правоохоронними органами.

“Що стосується вимагання хабаря, дуже багато часу пройшло. Наскільки я пам’ятаю, у мене була розмова з Гузь і Бараневичем, Раком, просто розмовляли, для вирішення питання треба були кошти. Кошти чи 50, чи 100 тисяч доларів. Що від мене залежало, я просто дав юридичний коментар, як дане кримінальне провадження, наскільки правильна наша позиція,” - заявив під час допиту свідок.

Свідок зазначив, що перевірки на підприємстві відбувалися постійно і громадянин Рак сказав “зняти напругу на рівні прокуратури”.

У залі суду Кириленко впізнав одного із обвинувачених Валерія Гібаленка. З ним він зустрічався біля одного із супермаркетів. За словами Кириленка, Гібаленка йому представив Рак (свідок пояснив, що громадянин Рак давав гроші на роботу підприємств - ред.) і нібито Гібаленко може “трошки пояснити, як вирішували питання”.

“Ми зустрілися, із Валерою розмова ні про які кошти не йшла”, - сказав свідок.

Нагадаємо, справу три роки розглядали в Голосіївському райсуді, але наприкінці вересня 2019 року він вирішив передати матеріали в новостворений Вищий антикорупційний суд. Той не визнав свою юрисдикцію і повернув справу назад.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, знайомому з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

Рак був одним з неофіційних співвласників компанії "Гідроекоресурс", яка відновлювала водойми. У 2015 році підприємство проводило розчищення водойми Погребський Старий у Київській області. Підприємцям інкримінували, що під приводом розчищення вони незаконно видобували пісок. Надалі під час закриття цієї справи "діамантові прокурори" нібито вимагали гроші.

6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. Під час обшуку вдома у Корнійця знайшли 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".