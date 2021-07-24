Пішов з життя учасник Революції Гідності Володимир Занєгін, тяжко поранений під час подій у Києві 20 лютого 2014 року.
Про це у Facebook повідомляє Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані.
“Помер Володимир Занєгін – тяжкопоранений майданівець. Про час, дату та місце прощання повідомимо додатково. Спочивай з миром, брате!” - йдеться у повідомленні.
Причина смерті чоловіка не повідомляється.
Зазначається, що Володимир Занєгін отримав тяжке поранення 20 лютого 2014 року під час розстрілів протестуючих у центрі Києва на вулиці Інститутській.
У 2017 році чоловіка нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Відповідну відзнаку він отримав “за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність”.