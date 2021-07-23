Фото: Укрзалізниця

У Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей.

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомляє, що ДТП спричинив водій вантажівки.

"Водій вантажівки спричинив ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на залізничному переїзді в Закарпатській області. ДТП сталася сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево - Рокосово", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у компанії, при справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок.

На місці події працюють медики, правоохоронці та рятувальники.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

"Пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України", - додали в "Укрзалізниці".

Речник управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих. Це водій вантажівки та двоє пасажирів, їх ушпиталили.

Також, за його словами, із потяга евакуювали 226 пасажирів. Наразі місцева влада організовує довіз людей від дороги до автостанції міста Хуст, передає Укрінформ.

Оновлення 15:00. Пресслужба обласного управління ДСНС повідомила, що, за попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей. Двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Рух залізничного транспорту на даній ділянці залізничного перегону призупинено. Для пасажирів організовано дизель поїзд до смт Солотвино.

На місці події працює відновлювальний поїзд станції Королево.

Раніше в липні у селі на Львівщині під поїзд потрапив легковий автомобіль, водійка загинула.