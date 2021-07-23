Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
ГоловнаСуспільствоПодії

Пасажирський потяг зіштовхнувся з фурою на Закарпатті, постраждали пасажири (оновлено)

Трьох людей госпіталізовано, понад 200 - евакуювали.

Фото: Укрзалізниця

У Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей.

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомляє, що ДТП спричинив водій вантажівки.

"Водій вантажівки спричинив ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на залізничному переїзді в Закарпатській області. ДТП сталася сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево - Рокосово", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у компанії, при справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок.

На місці події працюють медики, правоохоронці та рятувальники.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

"Пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України", - додали в "Укрзалізниці".

Речник управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих. Це водій вантажівки та двоє пасажирів, їх ушпиталили.

Також, за його словами, із потяга евакуювали 226 пасажирів. Наразі місцева влада організовує довіз людей від дороги до автостанції міста Хуст, передає Укрінформ.

Оновлення 15:00. Пресслужба обласного управління ДСНС повідомила, що, за попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей. Двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Рух залізничного транспорту на даній ділянці залізничного перегону призупинено. Для пасажирів організовано дизель поїзд до смт Солотвино.

На місці події працює відновлювальний поїзд станції Королево.

Раніше в липні у селі на Львівщині під поїзд потрапив легковий автомобіль, водійка загинула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також