Рейтингове агентство Fitch покращило кредитний прогноз Укрзалізниці

Міжнародне агентство Fitch Ratings покращило кредитний прогноз Укрзалізниці, виключивши її зі списку «Негативного прогнозу рейтингу» (Rating Watch Negative, або RWN). Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Коли спланований антикризовий план й командна робота дають свій результат», - прокоментував він.

Згідно нової оцінки Fitch Ratings, кредитний рейтинг підтверджено на рівні «B» зі стабільним прогнозом. Агентство вважає, що джерела ліквідності УЗ достатні для забезпечення планового обслуговування боргу до кінця 2021 року та у 2022 році. Самостійний кредитний профіль Укрзалізниці було підвищено з «CCC» до рівня «B-».

«Виключення Укрзалізниці зі списку RWN відображає покращення ліквідності компанії після випуску облігацій участі у позиці на суму 300 мільйонів доларів США, який завершено 15 липня 2021 року», - пояснюють в Укрзалізниці.

Розміщені облігації мають доходність 7,875% і термін погашення у 2026 році. Отримані ресурси дозволять Укрзалізниці робити інвестиції у транспортну і логістичну інфраструктуру. Крім того, рефінансування боргу знизить фінансові витрати УЗ вже в поточному році.

«Як активний учасник міжнародного ринку капіталу товариство продовжує слідувати принципу відповідального ставлення до своїх боргових зобов'язань і всі взяті зобов‘язання виконує повною мірою, направляючи кошти від випуску облігацій на погашення короткострокового боргу, у тому числі рефінансування кредитів Сбербанку, облігацій участі в позиці на суму 50 мільйонів доларів США, що підлягають сплаті 15 вересня 2021 року, та інших кредитних зобов’язань», - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, у червні агентство Standard&Poor's поліпшило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці з «негативного» на «позитивний» і виключила компанію зі списку CreditWatch.