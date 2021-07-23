У Бердянську двоє людей загинули в результаті обриву електропроводів

Після негоди в південних областях підтоплено 134 будинків, 25 присадибних ділянок та 10 ділянок дороги, а також зруйновано греблю.

У результаті обриву проводів та їх потрапляння на підтоплену ділянку в Бердянську загинули двоє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"22 липня в Бердянську в результаті інтенсивних опадів загинуло 2 людини (обрив електропроводів на підтопленій ділянці) і сталося підтоплення 70 домогосподарств. Підрозділами ДСНС надано допомогу 32 особам, з них 10 дітей (виведено з підтоплених ділянок). Відкачано близько 740 куб. м води. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Після негоди в південних областях підтоплено 134 домогосподарства, 25 присадибних ділянок та 10 ділянок дороги, зруйновано греблю.

Крім того, в Одесі в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 48 дворів та 10 ділянок автодоріг. Жертв і постраждалих немає.

У селищі Нерубайському Одеського району, в результаті інтенсивних опадів зруйнувалася земляна гребля місцевого ставка, в результаті чого сталося підтоплення 10 будинків.

У селищі Двійне Генічеського району Херсонської області підтоплено шість житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

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