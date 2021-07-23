Окупаційні війська тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Оттного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед військових немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, в ОБСЄ закликали сторони проявити політичну волю, щоб повернутися до "тиші" на Донбасі.