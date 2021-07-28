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Навколо дому "Квіти України" в Києві почали розбирати будівельний паркан

"Сама будівля, частково зруйнована, має бути точно огороджена в межах фундаменту".

Фото: facebook.com/timurtkachenko

В середу, 28 липня, почали розбирати паркан навколо будинку "Квіти України" в Києві.

Про це повідомив директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

"Щойно, як і було обіцяно, розпочався демонтаж огорожі біля Будинку "Квіти України". Демонтаж проводиться у зв'язку з тим, що було анульовану контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, та наразі будь-які роботи по встановленню парканів на тротуарі біля будівлі є незаконними. Але сама будівля, яка є зараз частково зруйнована, має бути точно огороджена в межах фундаменту", - написав Ткаченко у фейсбуку.

Фото: facebook.com/timurtkachenko

Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України". Донедавна там розташовувався супермаркет, але він з'їхав.

На початку літа 2021 року будинок обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

Міністр культури Олександр Ткаченко пообіцяв, що "Квіти України" отримають охоронний статус одразу після того, як КМДА  надасть їй статус пам’ятки архітектури.

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