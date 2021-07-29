Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів вибухнув поштомат.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Подія зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у лтому в Чернівцях стався вибух у трьохповерховому торговому центрі "Майдан".