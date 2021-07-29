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У київському супермаркеті на Оболоні вибухнув поштомат

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із торгових центрів вибухнув поштомат.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. 

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Подія зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у лтому в Чернівцях стався вибух у трьохповерховому торговому центрі "Майдан".

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