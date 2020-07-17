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Верховна Рада ухвалила постанову про зменшення кількості районів з 490 до 138

У першому читанні їх пропонували утворити 129. 

Верховна Рада ухвалила постанову про зменшення кількості районів з 490 до 138
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада на засіданні 17 липня ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Він передбачає ліквідацію нинішніх 490 і створення 138 нових, "укрупнених" районів.

Проти постанови виступили більшість фракцій. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що в разі ухвалення документа буде оскаржувати його в Конституційному Суді, оскільки він порушує статті Основного закону.

За проголосували тільки "Слуга народу" (213 голосів) і "Довіра" (11), а також шість позафракційних. Під час голосування нардепи кричали: "Ганьба!"

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Головною вимогою до кожного району є чисельність населення не нижча за 150 тис. 

У проєкті постанови до прийняття в цілому профільний комітет рекомендував деякі зміни, зокрема: утворення в Київській області семи районів із 25 (спочатку пропонували шість), у Вінницькій - шести з 27 (пропонували п'ять), у Закарпатській - шести з 13 (було п'ять), Івано-Франківській - шести з 14 (хотіли п'ять), в Одеській - семи з 26 (хотіли шість), Херсонській - п'яти з 18 (збиралися три). У першому читанні пропонували утворити 129 районів. 

Крім того, в документі зазначено, що вибори депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї постанови, не проводяться; повноваження депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї постанови, припиняються в день набуття повноважень депутатів районних рад, обраних на перших виборах до районних рад у районах, утворених відповідно до пункту 1 цієї постанови. 

Нагадаємо, що проєкти майбутніх районів були оприлюднені Міністерством громад і територій у червні 2020. Усі пропозиції щодо районів пройшли громадські та експертні обговорення. 

З критикою проєкту постанови про утворення та ліквідацію районів виступили голови Львівської, Тернопільської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької, Волинської обласних рад. 

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