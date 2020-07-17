Ситуація з фінансуванням судової влади критична, - Холоднюк

ДСА сподівається, що восени в бюджет внесуть додаткові зміни та забезпечать необхідне фінансування.

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлено під загрозу конституційне право громадян на надання доступу до правосуддя. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, в державному бюджеті на 2020 рік на забезпечення функціонування судової влади було передбачено 14,6 млрд грн, що на 1 млрд гривень менше, ніж було використано у 2019 році.

Через це, як зазначив Холоднюк, сформувався значний дефіцит витрат на забезпечення роботи судів.

Не було враховано підвищення посадових окладів суддів, через що довелося жертвувати фондом заробітної плати працівників апаратів судів, витратами на матеріально-технічне забезпечення судів, видатками розвитку.

"У 2019 році середньомісячна зарплата працівника апарату суду становила 18 400 гривень, на сьогодні вона зменшилася практично у два рази. Це викликало об'єктивні колективні скарги працівників в усі державні органи", - розповів Холоднюк.

Він побоюється, що через таку ситуацію може статися відтік кадрів з судової системи. І хоча при внесенні змін до держбюджету навесні на 1 млрд 77 млн гривень збільшили витрати на фонд заробітної плати, загальну проблему це не вирішило.

ДСА сподівається, що восени в бюджет внесуть додаткові зміни та забезпечать необхідне фінансування.

Холоднюк наголосив, що ця проблема є критичною з точки зору дотримання конституційного обов'язку держави надати громадянам доступ до правосуддя.

"Якщо цього не відбудеться, то суди не зі своєї волі будуть змушені призупиняти правосуддя, бо не буде за рахунок чого забезпечувати відправлення правосуддя для громадян та інших учасників судового процесу", - зазначив голова ДСА.

Також, за словами Холоднюка, не були передбачені кошти на впровадження в судах заходів з боротьби з коронавируса.

Протягом березня-квітня ДСА двічі зверталася до прем'єр-міністра про виділення близько 200 млн гривень з резервного фонду Кабміну і Стабілізаційного фонду держбюджету на ці цілі, але уряд так і не надав ці кошти.

Незважаючи на це, ДСА, апеляційні та місцеві суди вжили всіх необхідних заходів щодо мінімізації ризиків.

Почали активно використовуватися електронні сервіси для дистанційного проведення засідань та оповіщення громадян: відеоконференцзв'язок і електронні повістки.

Допомогу в запобіганні поширенню коронавірусу також надали міжнародні партнери.

У зв'язку з цим Холоднюк вважає необ'єктивними скарги до Вищої ради правосуддя щодо бездіяльності керівництва ДСА в питаннях фінансування судової гілки влади.

Також він підкреслив, що ДСА готова і до перевірок Державної аудиторської служби, і до перевірок Рахункової палати.

"Ми готові до будь-яких перевірок. Хочу зазначити, що в кінці 2019 і на початку 2020 року Державна аудиторська служба і Рахункова палата вже проводили аудит. З висновками можна ознайомитися, звіти і рішення є в публічному доступі. Ніяких проблем з цільовим використанням коштів не було, немає і не може бути", - зазначив голова ДСА.

Він упевнений, що держава зобов'язана забезпечити необхідним фінансуванням незалежну судову гілку влади.

"Цього просто треба дотримуватися. Що ж стосується реформ - то всі вони мають початок, але не мають кінця", - додав глава Судової адміністрації.

Холоднюк наголосив, що чиновникам слід припинити робити гучні заяви на адресу судової влади, забезпечити суди достатнім фінансовим ресурсом і дати суддям можливість спокійно відправляти правосуддя, і тоді люди відчують реальний позитивний результат.

Як повідомлялося раніше, Холоднюк прогнозував запуск електронного суду в червні.

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозапису і відеофіксації.

ДСА відремонтує та обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020 року.