Рада сьогодні не розглянула законопроєкт Бужанського про продовження навчання російською

Народні депутати на засіданні 17 липня не розглянули законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року.

Сьогодні - останній день засідання третьої сесії. На наступний тиждень "Слуга народу" скликає ще два засідання, однак поки невідомо, чи буде законопроєкт внесений до порядку денного.

Внести законопроєкт в порядок денний цього сесійного тижня запропонував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він аргументував це тим, що зміни, які встановлює документ, мають відбутися вже у вересні, тому його необхідно розглядати до кінця цієї сесії.

Пропозиція розгляду викликала обурення в суспільстві - під парламентом два дні поспіль мітингують люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.

На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України. Він запропонував продовжити навчання в школах російською також до 2023, а не вересня 2020, як встановлено законом.

Проти законопроєкту Бужанського виступили кілька нардепів від "Слуги народу" і мовний омбудсман Тарас Кремінь.