Рада сьогодні не розглянула законопроєкт Бужанського про продовження навчання російською

Народні депутати на засіданні 17 липня не розглянули законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року.
Сьогодні - останній день засідання третьої сесії. На наступний тиждень "Слуга народу" скликає ще два засідання, однак поки невідомо, чи буде законопроєкт внесений до порядку денного.
Внести законопроєкт в порядок денний цього сесійного тижня запропонував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він аргументував це тим, що зміни, які встановлює документ, мають відбутися вже у вересні, тому його необхідно розглядати до кінця цієї сесії.
Пропозиція розгляду викликала обурення в суспільстві - під парламентом два дні поспіль мітингують люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.
Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.
На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України. Він запропонував продовжити навчання в школах російською також до 2023, а не вересня 2020, як встановлено законом.
Проти законопроєкту Бужанського виступили кілька нардепів від "Слуги народу" і мовний омбудсман Тарас Кремінь.