Рада схвалила заяву про нелегітимне проведення голосування стосовно поправок до Конституції РФ у Криму

Парламент проголосував за проєкт постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування стосовно поправок до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

"За" віддали голоси 306 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Перед голосуванням декілька фракцій виступили із засудженням заяви колеги про те, що "в Україні немає суверенітету". Вони закликали Дмитра Разумкова вжити необхідних заходів.

"Основними положеннями заяви є заклики до членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій забезпечити невизнання результатів згаданого голосування в частині їх проведення на території тимчасово окупованого Криму, звертаючи увагу, що проведення загальноросійського голосування стосовно поправок до Конституції Російської Федерації має на меті легалізацію та закріплення в Конституції Російської Федерації незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, обмеження пріоритету міжнародного права на території Російської Федерації", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що 25 червня в Росії стартував референдум щодо нових поправок до Конституції, що дозволяють Володимиру Путіну обнулити свої президентські терміни і брати участь у наступних виборах глави держави 2024 року. Референдум тривав до 1 липня. При цьому країна-окупант проводила голосування і в Криму. Так звана влада заявила, що Кримський півострів став одним із регіонів із найбільшою підтримкою правок - понад 90%

Європейський Союз не визнає проведення Росією на території Криму референдуму про внесення поправок у російську Конституцію.