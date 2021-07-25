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У Кропивницькому, Харкові та двох областях запрацюють камери автофіксації порушень ПДР

Камери запрацюють з 12:00 години 26 липня.

У Кропивницькому, Харкові та двох областях запрацюють камери автофіксації порушень ПДР
Фото: МВС

З 12:00 години 26 липня на дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень.

Камери контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, повідомили у МВС.

Кропивницький та Харків стануть наступними обласними центрами після Києва, у яких запрацює відеофіксація.

Кіровоградська область:

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год),

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

Житомирська область:

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год),

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год),

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год),

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год),

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).

Кропивницький: 

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год),

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год),

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків:

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

“Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками”, – йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі. 

Так, за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП в 3 рази в місцях, де були встановлені камери.

Нагадаємо, у Львівській області система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР розпочне працювати у грудні 2020 року.

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