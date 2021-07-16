Корпорація Apple впроваджує в Україні нову систему поставок

Гарна новина для українських шанувальників «яблучних» девайсів. Тепер якщо ви вирішите купити macbook M1 Pro, ви можете бути впевнені в оригінальності продукції. Корпорація Apple бере на себе контроль за поставками своєї продукції в Україну. Для покупців і чесних продавцем це підвищить якість сервісу і дасть додаткові гарантії, а постраждають лише пірати і «сірі» магазини.

Як тепер будуть проходити поставки техніки Apple?

Якщо раніше дистриб'юторам необхідно було самостійно займатися експортом і розмитненням продукції, то тепер їхнє життя значно спроститься. Центральний офіс Apple в Києві буде сам займатися поставками продукції і митними питаннями, а офіційні магазини будуть отримувати продукцію вже на території країни.

Проблема перебудови системи поставок назрівала вже давно: український ринок наповнений не тільки «сірою», нерозмитненої, продукцією, але і відвертим фальсифікатом. І якщо говорити про ризики покупки підробки зайве, на недоліках «сірих» айфонів і макбуков можна зупинитися детальніше.

Справа в тому, що якщо вам буде потрібно серйозний ремонт, в сервісі можуть відмовити у співпраці, оскільки вашого девайса офіційно не існує. Можуть виникати проблеми при оновленнях системи і додатків. Також окремі сервіси продають телефони або планшети, які для продажу зовсім не призначені: це резервні гаджети, які повинні видаватися клієнтові на час ремонту його пристрою. Це «демо-версії», вони часто не володіють всіма функціями звичайних моделей.

Займатися оптовими поставками і розмитненням техніки буде компанія «Арбіс-Україна», партнер компанії в нашій країні. Всі девайси будуть надходити на склади «Арбіс», а вже звідти розподілятися по магазинах і дрібним складах роздрібних продавців. Також централізовано будуть проходити поставки комплектуючих і запчастин для сервісних центрів по ремонту та діагностиці техніці Apple.

Хто від цього у виграші?

В першу чергу - кінцеві покупці, тобто ви. Ринок буде підчищен від контрабанди і фальсифікатів, і ви отримаєте впевненість, що купуєте дійсно оригінальну, потужну і функціональну «яблучну» техніку.

Де тепер купити iPhone 12 в Україні?

Для тих, хто раніше турбувався за оригінальність і вибирав сертифіковані центри, нічого не зміниться. Вигідні умови запропонує мережа магазинів Apple в Києві My Cloud Store. Тут ви знайдете найбільший вибір девайсів включаючи Iphone 12 Pro Max, представлені абсолютно всі новинки, хіти минулих поколінь, а також аксесуарів. Є власний сервісний центр.