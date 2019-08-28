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В Херсонской области женщине дали восемь лет за продажу трехмесячного сына

За вырученные 210 тыс. гривен она планировала приобрести дом.

Херсонский городской суд приговорил 26-летнюю жительницу Скадовского района Херсонской области к восьми годам лишения свободы за продажу своего трехмесячного сына. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Херсонской области. 

Фото: npu.gov.ua

Факт продажи состоялся в начале июля прошлого года. Тогда работники отдела полиции по борьбе с торговлей людьми задержали 26-летнюю женщину, которая пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

За вырученные средства она планировала приобрести дом.

Оказалось, что женщина была ранее судима и вела антиобщественный образ жизни. Она написала расписку, что отказывается от сына и отдала его вместе с документами и вещами. По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

В результате следствию удалось установить и собрать всю необходимую доказательную базу, чтобы в суде доказать причастность женщины к продаже ребенка.

Напомним, в мае этого года суд Запорожья приговорил к 9 годам лишения свободы 29-летнюю жительницу Запорожья за продажу своего двухлетнего сына за $5 тыс.

Сожителя женщины полностью оправдали.

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