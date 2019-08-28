Айти-колледж Dev Education объявил набор студентов в Киеве

Международный украино-израильский колледж интернет-технологий Dev Education объявил второй набор учащихся на специальности FrontEnd (старт занятий – 16 сентября) и QA/AT (старт занятий – 17 сентября). По итогам первого выпуска школы в Киеве предложения пройти собеседования в IT-компании получили 85 % выпускников.

"В прошлую пятницу у нас был первый выпуск. Мы создаём большой ресурсный центр в айти-отрасли в столице. Студенты получили новые знания, навыки работы в команде, прошли непростые тренинги. Станут ли они в дальнейшем работать в этой сфере – их решение. Но на них есть спрос. А в том, что они стали гораздо успешнее – нет сомнений", – прокомментировал для LB.ua операционный директор DevEducation, Дмитрий Дригайло.

Особенность проекта Dev Education в том, что в нём реализована грантовая модель обучения, распространённая в западных странах. Основную часть стоимости обучения оплачивают компании-партнёры колледжа, заинтересованные по окончании обучения получить обученного и получившего практические навыки специалиста. Студент же вносит символическую плату, что дополнительно мотивирует его присутствовать на занятиях и не лениться при выполнении домашних заданий. Большинство студентов по окончании обучения получают приглашение на стажировку в IT-компании и, в дальнейшем, приглашение устройства на работу.

"Четыре месяца обучения пролетели как один миг. Студентам было непросто, но в то же время весело и интересно. Первые цели достигнуты: большинству выпускников было предложено пройти собеседование в международные интернет-компании, в первую очередь – к нашему флагманскому партнёру, компании WizardsDev, – говорит директор проекта DevEducation в Киеве, Александр Пред. – Не успели ещё взять на работу наших первых выпускников, как нам пришёл заказ от наших партнёров – IT-компаний на ещё несколько десятков специалистов. Поэтому набор будущих программистов и тестировщиков уже стартовал и мы начнём занятия в середине сентября".

Справка. FrontEnd Development (разработка внешних интерфейсов) – курс, который предназначен для получения творческих профессий в IT – веб-дизайнеров и верстальщиков, создающих внешний вид сайта, а также web-приложения со сложной архитектурой.Quality Assurance / Automation Testing (Тестирование ПО) – практический курс, позволяющий получить знания и навыки в области контроля и оценки качества программного продукта на любом отрезке его жизненного цикла – от зарождения до прекращения использования.

Международный IT-колледж DevEducation является образовательным некоммерческим проектом, созданным в 2017 году. Его цель - научить всех желающих актуальным IT специальностям. На занятиях с учащимися работают преподаватели с реальным опытом в IT, дающие практические знания и навыки работы в команде.

Школа является партнером нескольких международных компаний IT-индустрии. Обучение в DevEducation проходит в очной форме. Обучение осуществляется по различным специальностям: основы программирования C #, BackEnd, QA-тестирование, FrontEnd, Java, Mobile Xamarin, React Native и др. Продолжительность каждого курса от 3 до 4 месяцев.