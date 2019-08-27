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В Херсоне на рынке у мужчины изъяли гранату

Мужчина сказал, что нашел гранату в камышах. 

На территории рынка "Северный" в Суворовском районе Херсонской области правоохранители у мужчины изъяли гранату. Об этом на фейсбуке сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В полицию позвонил гражданини сообщил о том, что на рынке ходит мужчина, у которого в пакете - граната. На место выехали полицейские, которые заметили подозреваемого и обнаружили у него гранату Ф-1 современных времен, а также запал к ней. Боеприпас отправили на экспертизу.

Фото: Поліція Херсонської областіФБ

"…Правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель Херсона. Он пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах", - сказано в сообщении.

Фото: Поліція Херсонської областіФБ

На данный момент правоохранители выясняют, с какой целью злоумышленник хранил боевой запас, и его истинное происхождение.

Предварительная квалификация по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 

Напомним, в июле 2019 года во Львове в парке "Песочные озера" на улице Гордынских обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами. В пакете были три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Их нашли в озере на территории парка. 

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