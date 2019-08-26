В воинской части под Одессой убит морпех-срочник (обновлено)

На территории воинской части в селе Дачное близ Одессы из автомата Калашникова был убит морпех-срочник.

Об этом пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание "Думская".

Происшествие случилось в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты 25 августа около 11:30.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца - матроса К.

От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство). Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.

Командование Военно-морских сил подтвердило факт гибели военнослужащего.

Обновление 19:56. Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве сослуживца в одной из воинских частей морской пехоты в Одесской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона.

Подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства осуществлен осмотр места происшествия, а также проведен следственный эксперимент с подозреваемым.

Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.