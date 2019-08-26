Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В воинской части под Одессой убит морпех-срочник (обновлено)

Матрос, подозреваемый в убийстве сослуживца, задержан.

В воинской части под Одессой убит морпех-срочник (обновлено)
Фото: ТРК Бриз

На территории воинской части в селе Дачное близ Одессы из автомата Калашникова был убит морпех-срочник.

Об этом пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание "Думская".

Происшествие случилось в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты 25 августа около 11:30.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца - матроса К.

От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.  

Оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство). Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления. 

Командование Военно-морских сил подтвердило факт гибели военнослужащего.

Обновление 19:56. Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве сослуживца в одной из воинских частей морской пехоты в Одесской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона.

Подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства осуществлен осмотр места происшествия, а также проведен следственный эксперимент с подозреваемым.

Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также