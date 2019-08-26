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В Киеве во вторник ожидается солнечная погода, температура достигнет +28 градусов

По все стране будет почти безоблачно и тепло.

В Киеве во вторник ожидается солнечная погода, температура достигнет +28 градусов
Фото: София Гаврилюк

27 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +26…+31 градус. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

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Источник: "Українські новини"
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