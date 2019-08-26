В Киеве во вторник ожидается солнечная погода, температура достигнет +28 градусов

27 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +26…+31 градус. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.
На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градуса, днем +28…+33 градуса.
В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+31 градус.