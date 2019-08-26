На Донбассе в понедельник ранен военный

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло уже шесть обстрелов. Один военный был ранен, его доставили в госпиталь.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

Около 6:15 утра в течение получаса боевики вели обстрел в районе населенного пункта Новолуганское. По позициям Вооруженных сил выпустили со стороны Доломитного минимум девять мин калибра 82 мм. Также велся прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После 8:40 со стороны того же Доломитного велась стрельба по украинским позициям возле Травневого.

Около 9:00 под прицельный огонь из РПГ попали позиции возле Шумов. Дважды обстреляли Водяное, один раз - Лебединское.

"В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава защитники Украины открывали адекватный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности. При ведении огня подразделения Объединенных сил, неуклонно следуя Минским соглашениям, применяют исключительно дежурные огневые средства", - говорится в сводке.

Напомним, что 25 августа на Донбассе было 13 обстрелов, были погибшие.