Стала известна суть иска Филарета к архиепископу Евстратию "о защите чести и достоинства"

Стало известна суть иска почетного патриарха Филарета к архиепископу Евстратию Зоре о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил архиепископ Евстратий, обнародовав фотокопию искового заявления.

"Он (патриарх Филарет, - ред.) требует признать недостоверной следующую информацию из моего сообщения в Фейсбук: «Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса»", - написал архиерей на своей странице в соцсети.

Евстратий напомнил, что его сообщение было реакцией на интервью, которое почетный патриарх дал кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24".

"Буквально несколько дней спустя, после волны возмущения в обществе, вопрос об этом интервью поставил Патриарху журналист «Громадського», и получил ответ - Патриарх не предусматривал такой общественной реакции. «Я не думал, что будет такая негативная реакция ...»", - добавил архиепископ.

"Ну, я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я дал враждебному каналу", - процитировал архиерей почетного патриарха и добавил: "То есть, Патриарх осознавал, что общается с телеканалом агрессора, с рупором кремлевской пропаганды - но не думал, что это будет иметь те последствия, которые имело".

"«Не думал» - при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, аргументы, которыми он апеллирует к ней, призваны создать впечатление, что его позиция - «более независимая и проукраинская», чем у других. Итак, давать интервью кремлевским пропагандистам - это совершенно очевидно вредить собственной позиции. К сожалению для почетного Патриарха это оказалось не очевидным. Почему? Я свое мнение высказал. Ну а заверения, что Москва рассматривает нынешние заявления и действия почетного Патриарха, как полезные для себя, прозвучало из ее собственных уст в том же пресловутом репортаже из интервью: «Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, в чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта "Томос"»", - подытожил архиепископ Евстратий.

Напомним, после так называемого восстановительного собора УПЦ Киевского патриархата 20 июня архиепископ Евстратий предсказал церкви Филарета участь маргинальной секты.

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет заявил, что отказался признавать решения "так называемой ПЦУ".