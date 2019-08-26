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Житель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очереди

Звонившего вычислили и задержали.

Житель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очереди
Фото: wikimedia.org

30-летний житель Киевской области сделал ложное сообщение о минировании Дарницкого вокзала в Киеве, потому что его не пропустили к кассе без очереди.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение от мужчины о заминировании Дарницкого железнодорожного вокзала. Для обследования территории выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи и взрывотехники. Взрывоопасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. Во время отработки полученной информации правоохранители установили мужчину, который звонил в полицию. Правонарушитель пояснил, что причиной ложного сообщения о заложенной взрывчатке стало то, что его не пропустили без очереди в кассу железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Звонившего задержали по ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

Ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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