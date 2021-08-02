Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку в ЄС (оновлено)
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Шевченко оголосив про завершення контракту головного тренера збірної України з футболу
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
ГоловнаСвіт

Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном

Також зросла кількість військового контингенту. 

Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном
Фото: EPA/UPG

Кількість російського військового контингенту на спільних з Узбекистаном і Таджикистаном навчаннях біля афганського кордону збільшилася до 1800 осіб. Також удвічі зросло число техніки, яку будуть задіювати на тренуваннях 5-10 серпня, пише "Інтерфакс".

"Нарощення сил та засобів здійснено за рахунок артилерійських, танкових, мотострілкових та розвідувальних підрозділів 201-ої військової бази", – заявили в Центральному військовому окрузі.

Таким чином число російських військових зросло приблизно на 300 людей, з 1500 до 1800, а техінки – з приблизно 300 до 500.

Росія проводе спільні навчання з Узбекистаном та Таджикистаном в Хатлонській області Таджикистану, на кордоні з Афганістаном

Нагадаємо, що минулого тижня Росія оголосила про посилення бойових можливостей на своїй військовій базі в Таджикистані та навчання місцевих солдатів на тлі вторгнення ІДІЛ до Афганістану. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив у погіршенні безпекової ситуації вивід військ США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також