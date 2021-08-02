Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном

Кількість російського військового контингенту на спільних з Узбекистаном і Таджикистаном навчаннях біля афганського кордону збільшилася до 1800 осіб. Також удвічі зросло число техніки, яку будуть задіювати на тренуваннях 5-10 серпня, пише "Інтерфакс".

"Нарощення сил та засобів здійснено за рахунок артилерійських, танкових, мотострілкових та розвідувальних підрозділів 201-ої військової бази", – заявили в Центральному військовому окрузі.

Таким чином число російських військових зросло приблизно на 300 людей, з 1500 до 1800, а техінки – з приблизно 300 до 500.

Росія проводе спільні навчання з Узбекистаном та Таджикистаном в Хатлонській області Таджикистану, на кордоні з Афганістаном.

Нагадаємо, що минулого тижня Росія оголосила про посилення бойових можливостей на своїй військовій базі в Таджикистані та навчання місцевих солдатів на тлі вторгнення ІДІЛ до Афганістану. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив у погіршенні безпекової ситуації вивід військ США.