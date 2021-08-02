​Потік мігрантів з Білорусі в Литву на вихідних побив усі можливі рекорди

Протягом неділі, 1 серпня, зі сторони Білорусі в Литву перейшли 289 нелегальних мігрантів, а до сьомої ранку понеділка - ще 109. Це абсолютні рекорди від початку міграційної кризи, яку спровокував режим Олександра Лукашенка.

Про це пише місцеве видання "Делфі".

За словами голови Служби охорони державного кордону Литви Рустама Любаєва, мігранти йдуть через кордон в будь-який час доби.

"Неділя для наших прикордонників видалася "спекотною", затримали 289 мігрантів, це рекордна кількість з початку кризи. Вони йшли всі 24 години, багатьох затримали вдень. [До ранку] біля білоруського кордону затримано 109 мігрантів, ми бачимо, ці цифри досить великі, напевно сьогодні в перспективі також буде вражаюча кількість нелегалів", - сказав він у коментарі Литовському радіо.

Нагадаємо, що цього року кордон Литви з боку Білорусі нелегально перейшли майже 4000 чоловік. Це в десятки разів більше, ніж в 2020 році. Посадові особи Литви упевнені, що збільшення потоків міграції є помстою зі сторони режиму Лукашенка за санкції і мігрантів завозять в Білорусь навмисно з метою переправки у Литву.

Білорусь говорить, що просто перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС, а Лукашенко навіть заявив, що Литва сама винна у напливі нелегалів.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Лукашенка за провокацію міграційної кризи.