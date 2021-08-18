США вважають передчасним питання про визнання талібів законною владою Афганістану

"Це залежатиме від того, як вони покажуть решті світу, ким вони є і як вони мають намір діяти".

Питання про визнання лідерів радикального руху "Талібан" законними керівниками Афганістану поки є передчасним.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в Кабулі панує хаос. Немає схваленого уряду або влади, тому передчасно відповідати на це питання", - сказав Салліван, відповідаючи на питання про можливість визнання талібів законними представниками влади в Афганістані.

При цьому він зазначив, що це не виключається - усе залежитиме від їхніх дій.

"Зрештою, це залежатиме від "Талібану" - від того, як вони покажуть решті світу, ким вони є і як вони мають намір діяти", - додав радник президента США.

Зазначимо, що за президентства Дональда Трампа у 2020 році США, афганська влада і рух "Талібан" підписали в Досі угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск у країні мирного процесу.

Нагадаємо, ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 17 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік за кордон. Його точне місцеперебування невідоме. Однак, перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Він заявив, що "на відміну від США і НАТО, жителі Афганістану не втрачали духу і бачать попереду величезні можливості".

"Ми, афганці, маємо довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на "В'єтконг"... Марні застереження закінчено. Долучайтеся до спротиву", - написав Салех у Twitter.

"Талібан", своєю чергою, оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу. 16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду й усі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду. За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

Наступного тижня країни G7 проведуть віртуальний саміт з питань Афганістану.