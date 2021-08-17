Іспанію на Кримській платформі представлятиме голова МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Буено підтвердив, що представлятиме Іспанію на інавгураційному саміті Кримської платформи. Кулеба подякував йому за це рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає на іспанського колегу 23 серпня в Києві.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

Буено запевнив у твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.