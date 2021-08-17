Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
ГоловнаСвіт

Іспанію на Кримській платформі представлятиме голова МЗС

23 серпня Хосе Мануель Альбарес Буено відвідає Киїів.

Іспанію на Кримській платформі представлятиме голова МЗС
Фото: Европортал

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Буено підтвердив, що представлятиме Іспанію на інавгураційному саміті Кримської платформи. Кулеба подякував йому за це рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає на іспанського колегу 23 серпня в Києві.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

Буено запевнив у твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також