РФ не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, - Пєсков

У Росії не розглядають ідею застосування ядерної зброї в Україні. Про це, як повідомляє Reuters, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

В інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

"У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни", - підкреслив Пєсков.

"У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій причин застосовувати там ядерну зброю немає," - також зазначив речник Путіна.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що "Київ не виявляє готовності до прискорення переговорів з Москвою". Він також говорив про те, що в РФ нема олігархів та порівнював санкційні арешти активів російських бізнесменів з пограбуванням на Дикому Заході.