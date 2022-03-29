Сенатори США пропонують віддати заморожені російські гроші Україні

За законопроєктом, статки олігархів підуть на підтримку українських біженців та відновлення України.

Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман вносять законопроєкт про перерозподіл коштів із заморожених російських активів до Фонду допомоги українським біженцям і відновленню України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Законопроєкт, що отримав назву "Закон про допомогу Україні", означає перепрофілювання статків олігархів в Український фонд допомоги. Кошти планують спрямувати на підтримку українських біженців та відновлення України. Фондом буде управляти Державний департамент в консультації з Агентством США з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, раніше лідери обох партій Конгресу США досягли домовленості про збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.