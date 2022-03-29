Сайт українських студентів Стенфордського та Масачусетського університетів відстежує компанії, які підтримують економіку Росії

Вебсайт також вказує на чіткі дії, які кожен із нас може зробити, щоб переконати ці компанії припинити бізнес в країні-загарбнику.

Українські студенти Стенфордського та Масачусетського університетів спільно створили вебсайт dontfundwar.com , який відстежує компанії, що продовжують підтримувати економіку Росії та фінансувати війну в Україні.

“Незважаючи на війну в Україні, велика кількість міжнародних компаній досі функціонує в Росії та платить там податки, що допомагає російській армії здійснювати військову агресію та окупацію сусідніх країн. Вихід цих компаній з російського ринку означатиме великий програш для російської економіки і неодмінно вплине на здатність Росії продовжувати війну в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Окрім детальної інформації про компанії, вебсайт також вказує на чіткі дії, які кожен із нас може зробити, щоб переконати ці компанії припинити бізнес в країні-загарбнику.

Наприклад, за допомогою цього вебсайту ви зможете долучитися до протестів, або анонімно надати інформацію про компанії, які продовжують працювати в Росії.

Вебсайт та дизайн розробив Ігор Баракаєв (Стенфорд 24’), ідея належить Артему Лаптєву, а українською мовою переклав сайт Андрій Торчило (Стенфорд 25’).