У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні зареєструвалися 260 тисяч вимушених переселенців

Зареєстрованим ВПО держава виплачуватиме дві тисячі гривень допомоги на дорослого і по три тисячі гривень на дитину.

В Україні зареєструвалися 260 тисяч вимушених переселенців

В Україні зареєструвалися 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2000 гривень дорослому і по 3000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік", - йдеться у повідомленні премʼєр-мініста на сайті уряду. 

Окремо Денис Шмигаль зазначив, що за програмою "Прихисток", держава компенсуватиме кошти на оплату комунальних послуг власникам житла, що приймають вимушених переселенців. Він зазначив, що на сайті "Прихисток" є доступні вільні місця для 10 тисяч людей. 

Нагадаємо, що уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішніх переселенців.

Алгоритм дій для отримання компенсації такий:

Люди, які мають житло та готові дати прихисток, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти в себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

Таким чином органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. У міністерстві наголосили, що розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також