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На Чернігівщині ЗСУ звільнили Шестовицю

На Сіверщині від росіян лишилася лише спалена техніка та сміття.

Поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Про це повідомило оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуку.

"Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли #нашікотики з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю. Казочка вам на ніч, українські малята. Разом до перемоги", - написали на сторінці.

Шестовиця - село в Чернігівському районі, з населенням близько 600 осіб.

Фото: ОТУ "Північ"

Фото: ОТУ "Північ"

Фото: ОТУ "Північ"

Нагадаємо, що голова Київської ОВА Олександр Павлюк оприлюднив список звільнених від ворога населених пунктів Поліського та Сіверського напрямків. 

На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

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