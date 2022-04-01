"Ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО", - командувач Повітряних сил ЗСУ

Російські окупанти змінили тактику ведення бойових дій та зосередили активність на сході України. Крім того ворожа авіація наразі намагається не заходити в зону дії українських сил протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", - йдеться у повідомленні Олещука.

Командувач подякував союзникам і закликав надалі надавати допомогу Україні. Зокрема, технологічну сучасну зброя, яка допоможе звільнити українське небо від ворогів.

"Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам! Це винищувачі та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності і не лише радянського виробництва, - заявив Олещук. - Ми били, б’ємо і будемо бити ворога! Лишень хочеться робити це швидше та ефективніше, аби вберегти наш дім від окупантів і зберегти якомога більше життів українців!"

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про винагороду за передану для ЗСУ справну російську бойову техніку. За ворожий літак або корабель 1-2 рангу можна отримати $ 1 млн, вертоліт, корабель 3-4 рангу – $500 тис., судно забезпечення – $200 тис., а за танк – $100 тис.