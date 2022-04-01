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Верховна Рада ухвалила закон про винагороду за передану для ЗСУ справну російську бойову техніку

За ворожий літак або корабель 1-2 рангу можна отримати $ 1 млн, вертоліт, корабель 3-4 рангу – $500 тис., судно забезпечення – $200 тис., а за танк – $100 тис.

Верховна Рада ухвалила закон про винагороду за передану для ЗСУ справну російську бойову техніку

На засіданні Верховної Ради України 1 квітня 320 депутатів в цілому проголосували за Закон «Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора». 

Про це у своєму Telegram написав народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов. 

«Законом 7229 встановили розміри та умови виплати винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора: 

  • літак або корабель 1-2 рангу – $ 1 млн, 
  • вертоліт, корабель 3-4 рангу – 500 тис., 
  • судно забезпечення – 200 тис., 
  • танк – 100 тис., 
  • БМП – 50 тис., 
  • реактивні системи залпового вогню – 25-35 тис., 
  • військові авто – 10 тис.», - написав депутат. 

За його словами, російським військовослужбовцям «при цьому забезпечується конфіденційність, видача нових документів, безпека на території України або сприяння виїзду до третіх країн. Винагороду також отримають і українські військові і навіть прості громадяни України», - написав Фролов. 

Фото: Telegram/Олена Шуляк

Водночас голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у ТГ додала, що «російські військові матимуть більше стимулів підривати потенціал своєї армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни: крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передачі, безпечне перебування на території України, також їм сприятимуть в отриманні нових документів і виїзді в третю країну». 

Цей закон, за її оцінками, також підтримає наші «тракторні війська» і безпосередньо військовослужбовців. 

«Бо виплати зможуть отримати військові ЗСУ і звичайні громадяни України, які захоплять боєздатну техніку. Ворог все ще має багато воєнних машин, значно більше, ніж ми. Маємо поповнювати парк нашої техніки всіма доступними способами», - наголосила Шуляк.

Нагадаємо, на початку березня голова парламентської фракції "Слуга народу"Давид Арахамія повідомив, що державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів за викрадений чи трофейний літак. "Також продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер у робочому стані", - сказав Арахамія.

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