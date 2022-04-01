У Маріупольській міськраді призупинили повноваження депутатів ОПЗЖ та “Партії Шарія”

На позачерговій сесії Маріупольської міської ради призупинено повноваження депутатів ОПЗЖ та “Партії Шарія” на період воєнного стану.

Про це повідомив Телеграм-канал мерії.

Сесія відбулася в форматі онлайн.

Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій “Опозиційна платформа – за життя” та “Партія Шарія”, – зазначено в рішенні.

Також депутати засудили воєнні злочини РФ проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами.

Вони звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії Росії в Україні та Маріуполі пропонується визнати геноцидом українського народу.

Головні тези звернення:

визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії російської федерації в Маріуполі – геноцидом українського народу,

визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії російської федерації як військові злочини, а президента рф володимира путіна – військовим злочинцем,

рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя в росію при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя,

зазначаємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами російської федерації або з колаборантами, які зрадили свою державу та свій народ,

закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації жителів Маріуполя.

“Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом”, – підсумували у міській раді.

Нагадаємо, Генпрокурорка України Ірина Венедіктова відреагувала на пропозиції притягнути всіх депутатів ОПЗЖ до кримінальної відповідальності, зазначивши – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться.

20 березня РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших.