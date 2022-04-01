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У Маріупольській міськраді призупинили повноваження депутатів ОПЗЖ та “Партії Шарія”

Рішення прийняли на позачерговій сесії мерії.

У Маріупольській міськраді призупинили повноваження депутатів ОПЗЖ та “Партії Шарія”
Маріупольська міська рада

На позачерговій сесії Маріупольської міської ради призупинено повноваження депутатів ОПЗЖ та “Партії Шарія” на період воєнного стану.

Про це повідомив Телеграм-канал мерії.

Сесія відбулася в форматі онлайн.

Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій “Опозиційна платформа – за життя” та “Партія Шарія”, – зазначено в рішенні.

Також депутати засудили воєнні злочини РФ проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами. 

Вони звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії Росії в Україні та Маріуполі пропонується визнати геноцидом українського народу. 

Головні тези звернення:

  • визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії російської федерації в Маріуполі – геноцидом українського народу,
  • визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії російської федерації як військові злочини, а президента рф володимира путіна – військовим злочинцем,
  • рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя в росію при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя,
  • зазначаємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами російської федерації або з колаборантами, які зрадили свою державу та свій народ,
  • закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації жителів Маріуполя.

“Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом”, – підсумували у міській раді.

Нагадаємо, Генпрокурорка України Ірина Венедіктова відреагувала на пропозиції притягнути всіх депутатів ОПЗЖ до кримінальної відповідальності, зазначивши – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться.

20 березня РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших.

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