Тимошенко: сильна армія – запорука укладення миру на умовах України

На переговорах треба зробити так, щоб не було жодних обмежень для розвитку нашої армії, для її посилення, для ведення спільних з іншими країнами військових навчань, вважає політик.

Головне завдання під час переговорів з Росією - не здати фундаментальних інтересів України, не поступитися ані сантиметром української землі. Про це в ефірі «Єдиних новин» заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Єдине питання, яке хвилює всіх без винятку людей, – це мирні переговори, які сьогодні ведуться. У нас дуже сильні позиції. За нами – весь світ, за нами – правда й сила. Український народ, який поніс такі неймовірні жертви, заплатив надвисоку ціну в цій війні, має право на мирний переговорний процес на своїх умовах», – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона порадила президенту та учасникам переговорної групи подбати про інтереси української армії та забезпечити її розвиток і зміцнення.

«Життя нам показало, що єдиним фундаментальним гарантом нашої безпеки є ми самі, Україна. Тому на переговорах треба зробити, щоб не було жодних обмежень для розвитку нашої армії, для її посилення, для ведення спільних з іншими країнами військових навчань. Для того, щоб ми були однією з найсильніших армій світу. Мир може бути на різних умовах, але не можна поступитися потужністю й розвитком нашої армії», – переконана лідерка «Батьківщини».

Також, за її словами, позиції України на переговорному майданчику підсилюються завдяки підтримці союзників. Зокрема, за рахунок запроваджених санкцій, які виснажують ворога, та постачання озброєння.

«Україна мусить всіма силами захистити свою територіальну цілісність, не можна поступитися жодним сантиметром української землі. У нас є сильна переговорна позиція, і ми мусимо її відчувати. Й не здати в жодному випадку фундаментальних інтересів України. Я вірю, що сьогодні і президент, і переговорна група це розуміють, і вони не дозволять наступити на суверенітет, права, безпеку і взагалі розвиток України», – резюмувала Юлія Тимошенко.