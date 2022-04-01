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Російські окупанти відвели близько 20% військ від Києва

Однак ракетні удари по українських позиціях та обʼєктах інфраструктури продовжуються.

Російські окупанти відвели близько 20% військ від Києва
Микола Жирнов
Фото: galinfо

Російські окупанти відвели близько 20% від Києва. Про це у зведенні за 1 квітня повідомляє голова Військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

"Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети, не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках. Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці", - йдеться у повідомленні. 

У Військовій адміністрації Києва додають, що російські війська і далі наносять ракетні удари по позиціям українських військ та інфраструктурі міста, відтак небезпека для населення лишається.

Водночас, у ВАК інформують, що комунальники, транспортники, рятувальники та медики працюють. Також триває евакуація населення. 

Нагадаємо, що голова Київської ОВА Олександр Павлюк оприлюднив список звільнених від ворога населених пунктів Поліського та Сіверського напрямків. 

На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

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